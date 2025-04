Mutmaßliche Brandstiftung: Feuer zerstört geparkte Autos auf Mallorca

Ein Ermittler der Guardia Civil am Ort des Geschehens in Costa de la Calma. | J.P.M.

In der Nacht zum Mittwoch wurden bei einem Brand in Costa de la Calma, einem Ortsteil der Gemeinde Calvià auf Mallorca, vier geparkte Fahrzeuge vollständig zerstört. Zudem sei durch die Flammen ein Telefonmast beschädigt worden, mit der Folge, dass zahlreiche Anwohner zeitweise ohne Internetverbindung gewesen seien, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen, da vieles auf Brandstiftung hindeute.