Drei Meter hohe Wellen erwartet: Noch eine Sturmwarnung für Mallorca

Hans kommt nach Mallorca – so heißt das Sturmtief, das auf die Insel trifft und für sehr windiges Wetter sorgen wird. Deshalb hat der spanische Wetterdienst Aemet für Gründonnerstag, 17. April, noch einmal die Warnstufe Gelb herausgegeben. Bis 15 Uhr soll es vor allem an den Küsten im Süden, Südwesten, Westen sowie Nordwesten sehr böig werden. Bis zu drei Meter hohe Wellen sind in diesen Bereichen angekïundigt worden. Laut Aemet werden die Windböen mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde über Mallorca fegen.

Nachdem Mallorca am Mittwochmorgen einen späten Wintereinbruch erlebt hat, der vor allem im Dorf Puigpunyent für heftige Hagelschauer und Chaos gesorgt hat, beruhigt sich die Wetterlage ein wenig. Zwar bleibt es auch in den kommenden Tagen oft windig, aber es wird insgesamt freundlicher. Am Gründonnerstag scheint auf der Insel die Sonne viel öfter und es wird auch ein wenig wärmer.

Am Gründonnerstag sind bis 20 Grad an Tageshöchstwerten angekündigt, am Karfreitag sogar bis 24 Grad möglich. Dazu kommen am Freitag stellenweise ein paar mehr Wolken, aber es bleibt trocken. Im Westen werden ab Samstagabend die ersten Schauer aufziehen, für Ostersonntag ist laut der aktuellen Wettervorhersagen nahezu auf der gesamten Insel Regen angekündigt. Auch die kommende Woche wird eher wechselhaft.