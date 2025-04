Alles anders am Flughafen von Mallorca: So sieht der nagelneue Duty-Free-Shop aus

Es lichtet sich am Flughafen von Mallorca: Nach monatelangen Umbauarbeiten ist der neue Duty-Free-Shop eröffnet worden. Er befindet sich – wie zuvor – im ersten Obergeschoss des Airports. Zuvor war er einige Monate lang geschlossen gewesen. Allerdings haben sich mit dieser Neuerung auch die Wege für Fluggäste erneut komplett geändert.

Nachdem Reisende und Urlauber am Mallorca-Airport durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind, werden sie auf vier nagelneuen Rolltreppen wieder ins Obergeschoss geführt. Dort erwartet sie der neue Duty-Free-Bereich. Dieser ist heller und größer als der vorherige Einkaufsbereich. Neu ist auch ein mannshohes Herz aus Neonröhren mit dem Schriftzug "Mallorca".

Lichtdurchflutete "Verteilerhalle"

Danach läuft man durch eine lichtdurchflutete "Verteilerhalle", von der Passagiere in die Terminals A (Nicht-Schengen), C und D geführt werden. In das Modul B, das Flüge zwischen den Balearen-Inseln bedient, kommt man nach wie vor direkt nach der Sicherheitskontrolle, ohne durch den neuen Duty-Free-Bereich gehen zu müssen.

Schon seit Monaten gleicht der Flughafen von Palma de Mallorca einer riesigen Baustelle. Vor rund einem halben Jahr ist die neue Sicherheitskontrolle eröffnet worden. Sie ermöglicht es Reisenden, ihre Laptops und Flüssigkeiten im Gepäck zu lassen. Für einige Monate mussten Fluggäste aber nach der Landung weitere Fußwege in Kauf nehmen. Auch im Außenbereich hat sich einiges getan, die Parkplätze beim Abflug sind nun rückwärts statt vorwärts anzufahren.