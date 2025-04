Überwachungskamera filmte mit: 15 Jahre Haft nach Mord in Deutschen-Ort auf Mallorca

Der Angeklagte am Mittwoch vor dem Strafgericht in Palma. | Teresa Ayuga

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Mann, der im November 2023 in Artà einen anderen Mann erstochen hatte, zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die beiden hatten sich spätabends in einer Bar in dem bei Deutschen beliebten Ort gestritten, woraufhin der Angreifer ein Messer aus seiner Wohnung geholt und den anderen Mann niedergestreckt hatte. Neben der Gefängnisstrafe muss der Verurteilte, Juan Carlos Z. aus Kolumbien, der Mutter und Schwester des Toten, Orlando Marcelo S. aus Ecuador, 64.463 Euro zahlen.