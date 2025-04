Mann niedergestochen, weitere Verletzte: Massenschlägerei unter Jugendlichen im Norden von Mallorca

Bei einer Massenschlägerei unter spanischen Jugendlichen ist in Alcúdia im Norden von Mallorca am frühen Donnerstagmorgen ein junger Mann niedergestochen worden. Beamte von Lokalpolizei und Guardia Civil mussten in der Nähe des Bellevue-Hotelkomplexes einschreiten, um ein weiteres Ausufern der Rangeleien zu verhindern. Beteiligt waren mehr als 200 Jugendliche.

Die Jugendlichen stammen von der spanischen Halbinsel und halten sich im Rahmen von Schul-Abschlussreisen auf der Insel auf. Neben dem Niedergestochenen, der nicht in Lebensgefahr schwebt, mussten weitere Pennäler in Krankenhäusern oder Gesundheitszentren ambulant behandelt werden. 2700 Abschlussschüler momentan im Bellevue-Komplex Im Bellevue-Hotelkomplex befinden sich derzeit etwa 2700 spanische Abschlussschüler, in den vergangenen Tagen war es bereits zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Mallorca gilt für die Organisatoren dieser Reisen traditionell als eines der Lieblingsziele. Die "viajes de fin de curso" dauern in Spanien noch bis zum Juni. Dann werden noch erheblich mehr Festlandsjugendliche auf der Insel erwartet. Mitunter sorgten sie in den vergangenen Jahren wegen zu lauter Konzerte für Ärger.