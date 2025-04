Drogenpakete auf dem Postweg: Polizei nimmt Schmuggler auf Mallorca fest

Drei Männer sind nach Angaben der spanischen Guardia Civil wegen des mutmaßlichen Schmuggels von rund anderthalb Kilogramm Ketamin festgenommen worden. Bei den Verdächtigen handele es sich um zwei Venezolaner und einen Spanier, die die Droge von Peru nach Mallorca transportiert haben sollen, meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Den Behörden zufolge wurden die Ermittlungen Ende März aufgenommen. Beamte der Guardia Civil und des Zolls waren bei Routinekontrollen im Postlager des Madrider Flughafens Barajas drei verdächtige Pakete aufgefallen. Die aus Peru stammenden Sendungen waren für die Ortschaft Sa Pobla auf Mallorca bestimmt. Bei der Durchsuchung der Pakete seien die Ermittler auf mehrere Ketamin-Päckchen mit einem Gesamtgewicht von etwa 1,5 Kilogramm gestoßen, so die Zeitung unter Berufung auf Polizeiangaben.

Nach richterlicher Genehmigung sei eine kontrollierte Zustellung der Drogen durchgeführt worden. Am 2. April, so die Zeitung, hätten Guardia Civil und Zoll auf Mallorca gemeinsam die Operation durchgeführt. Dabei seien drei Männer festgenommen worden – einer in Sa Pobla und zwei in Palma.

Zwei der Verdächtigen wurden nach Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt, für den dritten Beschuldigten ordnete der zuständige Ermittlungsrichter Untersuchungshaft an.