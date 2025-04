Gegen entgegenkommendes Auto gecrasht: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca

Ein 28-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen auf Mallorca gestorben, nachdem sein Motorrad auf der Straße zwischen den Ortschaften Cala d'Or und Calonge in Santanyí frontal mit einem Auto zusammengestoßen war. Die Guardia Civil de Tráfico hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass der Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten ist.

Der Vorfall ereignete sich nach offiziellen Angaben kurz vor 7 Uhr morgens am Kilometerpunkt 1 der Ma-4013. Ein Auto, das in Richtung Cala d'Or fuhr, stieß frontal mit dem Motorrad zusammen, das in Richtung Calonge unterwegs war. Durch den starken Aufprall wurde der Motorradfahrer von seinem Bike geschleudert und blieb bewusstlos auf dem Asphalt liegen.

Wiederbelebungsmaßnahmen wirkten nicht

Mehrere Patrouillen der Ortspolizei von Santanyí, der Guardia Civil de Tráfico und mehrere Krankenwagen wurden zur Unfallstelle geschickt. Die Sanitäter verbrachten viel Zeit damit, Wiederbelebungsmaßnahmen an dem Opfer durchzuführen, konnten aber nichts mehr tun, um sein Leben zu retten.

Die spezialisierten Beamten der Guardia Civil haben nach einer ersten Sichtprüfung vor Ort Beweise dafür, dass das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Der Unfall hat die Sperrung der Straße verursacht.