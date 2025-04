Keine Parkplätze, Staus, volle Busse und jetzt auch noch Quallen: So geht es im Orangental vor Ostern zu

Eines der beliebtesten Touristenziele auf Mallorca, das Orangental mit Sóller und Port de Sóller, platzt dieser Tage aus allen Nähten. Das größte Problem sind Anwohnern zufolge fehlende Parkplätze. Obwohl am Hafen zwei neue Flächen für Autos eingerichtet wurden, seien diese schon früh am Tag voll, berichtete eine Residentin gegenüber MM. Hinzu kämen Staus, jüngst sei aus Sicherheitsgründen ein Tunnel zwischen Sóller und dem Hafen aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.

Und damit nicht genug: Es sei schwer, in einem Restaurant ohne Reservierung einen freien Tisch zu bekommen. Die Busse seien so voll, dass man im Dorf Sóller fast keine Chance habe, so ein Gefährt zu besteigen. "Die Einheimischen, die mit der Linie 204 nach Palma müssen, fahren zuerst nach Port de Sóller, um dort umzusteigen", so die Anwohnerin. Ansonsten hätten sie keine Chance.

Zu den Zuständen im Orangental habe ein plötzlicher Buchungsschub vor Ostern geführt, so die in der Tourismusbranche tätige Anwohnerin weiter. Davor – also im März und Anfang April – seien weniger Menschen als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr im Orangental gewesen.

Historische Straßenbahn regelmäßig voll

Auch die historische Straßenbahn ist den Angaben zufolge regelmäßig voll. "Nicht alle Passagiere finden einen Platz." Auf der Promenade sei es kaum mehr möglich, auf dem Fahrrad voranzukommen. Zu viele Fußgänger behinderten dies.

Angesichts der entfesselten Massifizierung sind die Einheimischen im Orangental mehr als unzufrieden. "Wir haben nichts gegen Touristen", sagt Hotelmitarbeiterin Mariana. Aber was zu viel sei, sei zu viel. "Die Stimmung ist nicht gut." Hinzu kommen momentan auch zahllose Segelquallen, die an die Strände gespült wurden. Diese trüben den Blick auf die perfekt geformte Bucht gehörig ein.