Schweizer Urlauberin bricht sich die Nase beim Frühsport am Parc de la Mar in Palma de Mallorca

Eigentlich hat die Schweizer Urlauberin vorgehabt, sich durch ihre sportliche Betätigung am frühen Morgen am Karfreitag am Paseo Maritimo in Palma de Mallorca fit zu halten. Doch ein schwerer Sturz machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schrieb, brach sich die 57-jährige Eidgenossin bei dem Unfall die Nase.

Darüber hinaus war ein Stück eines Zahnes abgebrochen und sie fügte sich eine Wunde an der Augenbraue zu. Wie Augenzeugen berichteten ereignete sich der Vorfall um neun Uhr morgens vor dem Parc de la Mar. Die Schweizerin war dabei in Begleitung einer anderen Person, die mit ihr zusammen die Leibesübungen vollführte. Aus unbekannten Gründen stolperte die Frau, schlug mit dem Kopf auf den Boden und blutete daraufhin sehr stark. Touristen eilten zum Unfallort herbei und alarmierten sodann die Hafenpolizei. Die Ordnungshüter riefen den medizinischen Notfall an. Ein Krankenwagen brachte die Frau in ein Krankenhaus in Palma.