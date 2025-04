Nach dem Regen: Kristallklares Wasser im Flussbett, blauer Himmel, viele gutgelaunte Menschen in Palma

Karsamstag auf Mallorca lockt bei strahlendem Sonnenschein die Besucher in Massen in die Innenstadt. Der Himmel ist blau, bis auf ein paar weiße Wölkchen, die Palmenwipfel rauschen in der Brise, die Läden und Lokale haben geöffnet, das Leben fühlt sich frühlingshaft und leicht an.

Rund um den Paseo de Mallorca, wo der Lauf des Flusses von Grünzonen gesäumt ist, glitzert klares, sauberes Wasser, durchflutet von goldenem Sonnenlicht am Boden des Baches. Die Spaziergänger staunen nicht schlecht: Wo vor wenigen Tagen noch grün-schwärzliche Algen wucherten, ist im kristallklaren Wasser der Grund einwandfrei zu erkennen. Was war geschehen? Ganz einfach: Die Regenfluten der vergangenen Tage hatten den gesamten natürlichen Unrat hinausgeschwemmt und transparentes Wasser hinterlassen.

„Ja, wir machen noch viel mehr Fotos“, sagt eine Mutter zu ihren jungen Söhnen, die den Spaß an der Handykamera entdeckt haben und sich nicht sattschießen können. Man hörte an diesem Karsamstag auffällig viel die Sprache Goethes in den Straßen von Palma. Vor einer Bäckerei an der Einkaufsstraße Jaime III. studieren Eltern mit ihren Kindern die Preistafel für Croissants und Törtchen. „Na ja, wir gucken noch einmal woanders“, sagt die Mutter mit Understatement, „wir müssen ja nicht gleich in den erstbesten Laden …“

Die Innenstadt mit Menschen in sommerlichen Outfits: T-Shirts, Röcke und Bermudas, Sandalen ohne Socken. Daran lassen sich die ausländischen Besucher rasch erkennen. Die Einheimischen hingegen tragen noch Jacken oder einen Pulli und lange Hosen. So unterschiedlich lassen sich die 20 Grad Lufttemperatur interpretieren, die die Menschen in das Herz der Allstadt strömen lassen.

Osterhase verkündet Tourismusrekorde für 2025

An anderen Orten geht es nicht minder turbulent zu. In so manchem Urlaubsgebieten wie etwa an der Playa de Palma herrscht bereits jetzt ein Aufkommen wie in der Hochsaison, konstatiert das spanische MM-Schwesterblatt Ultima Hora. Die hohen Buchungszahlen über die Osterfeiertage ließen schon jetzt einen neuen Besucherrekord für das laufende Jahr vermuten.

Und so prachtvoll, wie sich das Wetter am Karsamstag präsentierte, geht es auch am Osterwochende weiter. Die Vorhersagen versprechen Sonnenschein, blauen Himmel und Höchstwerte bis 21 Grad, in der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 10 Grad. Der Wind weht meist schwach bis brisenhaft aus südwestlicher Richtung. Erst nach Ostermontag soll sich der Himmel allmählich wieder eintrüben.