Stoßstange an Stoßstange: So quälen sich derzeit Massen an Autos über die Landstraße ans Kap Formentor

Eine endlose Schlange von Autos – sie ist auf Mallorca in einem Video zu sehen, das die Abgeordnete des Balearen-Parlaments, Marta Carrió, hochgeladen hat und in dem sie die Überfüllung der Landstraße auf der Halbinsel von Formentor anprangert. Auf den Bildern ist zu sehen, wie auf der stark befahrenen Straße zahlreiche Fahrzeuge sich hintereinander reihen, teils sogar stehen, um an den beliebten Aussichtspunkt zu gelangen, und dazwischen auch immer wieder Radfahrer.

Die grün-regionalistische Oppositionspolitikerin kritisiert in ihrem Video die Parteien des Regierungsbündnisses aus Konservativen (PP) und Rechtspopulisten (Vox) und zitiert dabei ironisierend deren politische Aussagen: „Die Regierung von PP und Vox: Es gibt nur zu bestimmten Zeiten der Saison eine Sättigung an Touristen. Die Regierung von PP und Vox: Sie hat das Gesetzesdekret verabschiedet, das 90.000 touristische Schlafplätze (in der Hotelbettenbörse) schützt und auf die Erhöhung der Touristensteuer verzichtet“, so die Abgeordnete in den sozialen Netzwerken. Das Video wurde bereits mehr als 29.000 Mal angesehen, wobei diverse Kommentare den Kollaps der Insel durch den Tourismus beklagen.

Bereits im Mai vergangenen Jahres bildeten sich lange Schlangen auf der Straße nach Formentor, und dies Tage bevor die Zugangsbeschränkungen für das Gelände in Kraft traten. In dieser Sommersaison werden die Verkehrsbeschränkungen an der Zufahrt zur Formentor-Halbinsel um einen weiteren Monat, bis Ende Oktober, verlängert.

Monatelange Einschränkungen für Privatfahrzeuge

Im Jahr 2024 galten die Einschränkungen vom 1. Juni bis zum 30. September täglich zwischen 10 und 22:30 Uhr. Während dieser Zeiten war die Straße zwischen Port de Pollença und dem Leuchtturm für private Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung gesperrt. Dabei kamen auch Verkehrskameras zum Einsatz, um eventuelle Verstöße gegen das Zufahrtsverbot mit Bußgeldern zu ahnden.

In diesem Jahr umfassen die Beschränkungen den Zeitraum vom 1. Juni bis 30. Oktober 2025, und zwar täglich von 10 bis 22 Uhr. Die Balearen-Regierung empfiehlt den öffentlichen Bus zu benutzen. Die TIB-Linie 334 verbindet Alcúdia mit dem Leuchtturm von Formentor und hält auch an beliebten Punkten wie dem Aussichtspunkt Mirador des Colomer sowie an den Stränden von Formentor und der Cala Murta. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann für Autofahrer zu Geldstrafen führen, die je nach Verstoß zwischen 80 und 200 Euro liegen.