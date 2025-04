Massifizierung auf Mallorca: Dieser Ort wird zurzeit von Fahrradtouristen geradezu überrannt

Fahrräder sind nicht mehr nur etwas für den Sommer. Zumindest nicht auf Mallorca, wo mit dem Frühling und dem guten Wetter Zehntausende von Radbegeisterten und sogar professionelle Radfahrer anreisen, um ihren Urlaub auf zwei Rädern zu verbringen. Obwohl die Bucht von Alcúdia eines der Hauptziele dieser Radfahrer ist, gehört Sineu zu den Orten, die sie während ihrer Frühstücks- oder Mittagspause am häufigsten besuchen.

Im Augenblick erleben die zentralsten Plätze dieses Ortes eine regelrechte „Invasion“ von Fahrradtouristen, die auf ihren Touren in der Gemeinde Halt machen, um vor allem die Gastronomie in den zahlreichen Bars und Restaurants zu genießen.

Plakate in deutscher Sprache

Dieser positive Faktor für die lokale Wirtschaft hat auch seine negativen Seiten. Ein Geschäft an der Plaça de l'Església sah sich gezwungen, seine Fassade mit Plakaten in deutscher Sprache zu versehen, auf denen die Touristen aufgefordert werden, die Türen und Fenster nicht mit ihren Fahrrädern zu blockieren.

Sogar die zentrale "Manxa" (eine uralte Vorrichtung zur Wasserentnahme aus einem Brunnen) eines Platzes ist oft von Fahrrädern umgeben, die an den Steinstufen lehnen. Dieses Bild wiederholt sich an den Fassaden oder den niedrigen Mauern, an denen sich die älteren Menschen gewöhnlich zum Plaudern niederlassen. In einer Gegend von Sineu, die jüngst gepflastert wurde, wurden zudem Fahrradabstellplätze eingerichtet. Doch diese erwiesen sich als unzureichend, so dass die Fahrräder auf den Treppenstufen aufgereiht sind.

Gewöhnt an die Allgegenwart des Radtourismus im Frühling, leben die Bürger von Sineu mit extrem vielen Fahrrädern. Doch damit nicht genug: Im Sommer werden zahllose Touristenbusse erwartet, und das vor allem an Sonntagen.