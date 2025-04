Busspur auf Flughafenautobahn ließ Crashs in die Höhe schnellen

Die Einrichtung der sogenannten VAO-Spur auf der Flughafenautobahn in Richtung Palma de Mallorca, die jetzt aufgrund von Bauarbeiten außer Betrieb ist, hat die Zahl der Unfälle auf dieser Strecke verdoppelt. Das geht aus einem Bericht des Inselrats hervor. Er ist von dem Techniker unterzeichnet, der dieses Projekt während der sozialistisch geführten Vorgängerregierung zwar befürwortet, doch mit dem Beginn der Amtsgeschäfte der neuen konservativen Verwaltung als illegal gebrandmarkt hatte.

Die Unfallanalyse umfasst eine Stichprobe von Februar 2021 bis Januar des laufenden Jahres, was einen Vergleich von acht Quartalen ohne Fahrspur und acht Quartalen mit der Bus-VAO ermöglicht. Die Bus-VAO war zwischen November 2022 und Oktober 2024 in Betrieb. Der Quartalsdurchschnitt der Gesamtunfälle beträgt 7,1 ohne Fahrstreifen und 15,1 mit Bus-VAO.

Auch noch mehr Staus

„Ihre Gestaltung und ihr Betrieb waren nicht gut an die Besonderheiten des Verkehrs auf der Ma-19 angepasst, was mehr Nachteile als Vorteile mit sich brachte“, heißt es in dem Dokument, zu dem die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Zugang hatte. Tatsächlich ereigneten sich zwischen November, als die Fahrspur entfernt wurde, und Januar des laufenden Jahres sieben Unfälle. Im gleichen Zeitraum von 2023 bis 2024 gab es elf Unfälle mit der Bus-VAO.

Die durchschnittliche Anzahl der Fahrzeuge, die diesen Autobahnabschnitt passieren, ist praktisch gleich geblieben. Der Bericht betont, dass die Bus-VAO zudem mehr Staus verursachte und dass der Verkehr nach ihrer Abschaffung nun flüssiger ist. Obwohl die Bus-VAO vor allem bei Staus den Fahrzeugen mit mehr Personen an Bord zugute kommen sollte, zeigen die Daten, dass sich der Verkehr nach ihrer Abschaffung auf die drei Fahrspuren verteilen konnte.