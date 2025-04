Bei Kinder-Fußballspiel auf Mallorca: Deutscher bricht Tumulte vom Zaun

Neues Kapitel in der Geschichte peinlicher Auseinandersetzungen im Breitenfußball auf Mallorca: Der jüngste Vorfall ereignete sich am Samstag während eines Osterturniers im Dorf Sant Llorenç des Cardassar, wo ein Spiel von Atlético Baleares und dem deutschen Verein SVW Mainz in der Kinderkategorie ausgetragen wurde.

Wie die Organisatoren des Sportereignisses in einer Erklärung mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Ende des Spiels, als "Erwachsene" einen "gewalttätigen Zwischenfall" provozierten. Offenbar sprang eine Gruppe von Personen auf das Spielfeld, nachdem einer der Trainer der deutschen Mannschaft einen Spieler des Balearen-Teams geschubst hatte. Veranstalter entsetzt Die Spieler beider Mannschaften verabschiedeten sich nach dem Ende des Spiels voneinander. An einer Stelle schubst ein Erwachsener der deutschen Mannschaft einen Spieler der Blau-Weißen, der sich in diesem Moment an einen anderen jungen Spieler des SVW Mainz wendet, wobei nicht bekannt ist, ob dies in böser Absicht geschah. Infolge dieses Vorfalls sprangen mehrere Erwachsene auf das Spielfeld gesprungen, einige von ihnen, um zu schlichten und eine Eskalation der Situation zu verhindern. Dies gelang ihnen jedoch nicht, da die Mitte des Spielfelds von einer großen Gruppe von Personen überrannt wurde. Nach dem schwerwiegenden Vorfall hat der Ost-Mallorca-Cup über seine Social-Media-Profile eine Erklärung veröffentlicht, in der er die Geschehnisse bedauert und einräumt, dass es absolut inakzeptabel ist, dass bei einem Turnier, das dem Vergnügen, dem Lernen und dem gesunden Wettbewerb zwischen Kindern dienen soll, Situationen der Aggression, des Drängelns und Schubsens sowie Verhaltensweisen entstehen. Sie wiesen auch darauf hin, dass „Gewalt, von wem auch immer sie ausgeht, absolut nicht tolerierbar ist und wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten und den Geist zu bewahren, der dieser Veranstaltung ihren Sinn gibt".