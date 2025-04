Beinbruch beim Wandern: Deutscher Ausflügler muss gerettet werden

Während einer Wanderung auf Mallorca ist ein 60-jähriger Deutscher schwer verletzt worden. Am Ostersonntag, 20. April, zog sich der Mann in der Nähe von Valldemossa mehrere Brüche im Bein zu. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, musste der Ausflügler von mehreren Einsatzkräften geborgen werden.

Den Notruf hatte die Begleiterin des 60-jährigen Deutschen am Sonntag gegen 17.30 Uhr abgesetzt. Ihnen eilten Feuerwehrleute aus Inca und Sóller, Sanitäter sowie der Zivilschutz zur Hilfe. Der verletzte Wanderer konnte geborgen werden und wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Deutsche auf der Insel Urlaub machte oder Resident ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Viele Rettungseinsätze für Deutsche

Erst am Freitagnachmittag musste ebenfalls eine Deutsche auf Mallorca nach einem Unfall gerettet werden. Zu dem Unglück kam es in der abgelegenen Bucht Cala Figuera auf der Halbinsel Formentor bei Pollença. Die Urlauberin war aus zwei Meter Höhe von Steilklippen gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau kugelte sich dabei ein Knie aus und zog sich zudem mehrere Prellungen zu. Einen Tag zuvor wurden vier orientierungslose Deutsche aus dem Tramuntana-Gebirge gerettet.

Aufgrund des aktuell guten Wetters auf Mallorca in Kombination mit den freien Tagen am Osterwochenende hatten die Einsatzkräfte der Insel allerhand zu tun. Weil viel mehr Menschen – Einheimische, Urlauber und Residenten – halten sich im Freien auf, unternehmen Ausflüge, Wanderungen oder Fahrradtouren. Dadurch haben sich auch die Rettungseinsätze in den vergangenen Tagen "vervielfacht", berichtet Ultima Hora.