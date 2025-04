Sex im Auto vor Kindern auf Parkplatz auf Mallorca: Staatsanwalt verlangt Haft

Ein Mann und eine Frau, die sich in einem Auto in Palma de Mallorca dem Beischlaf hingegeben hatten, müssen ich jetzt vor Gericht verantorten. Den Spaniern drohen nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Haftstrafen in Höhe von je acht Monaten. Ihnen wird Exhibitionismus zur Last gelegt.

Die beiden Inselbewohner verlustierten sich am 22. Mai 2021 gegen 17.15 Uhr in dem in der Straße Bisbe Pere de Puigdorfila abgestellten Gefährt. Sie ließen laut der Anklageschrift auch nicht von ihrem Tun ab, als eine Mutter mit zwei Kindern vorbeiging. Diese nahmen das Treiben in dem Auto überrascht zur Kenntnis und rieden die Nationalpolizei. Erst die Nationalpolizei machte dem Treiben ein Ende Das Paar gab sich der Wolllust auch dann noch hin, als immer mehr Menschen sich um das Auto platzierten. Erst herbeigeeilte Nationalpolizisten machten dem Treiben am Ende und nahmen die Täter mit. Die Festgenommenen mussten einige Zeit in einer Zelle ausharren. Der Parkplatz befindet sich unweit vom Ocimax-Kinokomplex, einer Mc-Donalds-Filiale und dem Haushaltsgerätekaufhus Leroy Merlin in Palma. Dort halten sich üblicherweise viele eher junge Menschen auf.