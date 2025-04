Außer Rand und Band: Durchgeknallter Mann demoliert reihenweise Autos in Palma

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags hat die Nationalpolizei in Palma de Mallorca einen 64-jährigen Spanier wegen Sachbeschädigung festgenommen. Der Mann geriet in Rage, nachdem er sich mit jemandem getroffen hatte, der ihm Geld schuldete. Als er die Summe nicht bekam, drehte er durch und begann daraufhin, mit einer Metallscheibe, einer Metallstange und einem Stein auf parkende und vorbeifahrende Fahrzeuge einzuschlagen.

Doch damit hatte der Mann seinem Ärger noch nicht genug Luft machen können. Er fing an, mehrere Mülleimer zu beschädigen und schlug auf alles ein, was ihm zu Gesicht kam, bis die Polizeibeamten schließlich eintrafen und den außer Kontrolle geratenen Bürger festnehmen konnten. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:00 Uhr morgens im Stadtteil La Soledad. Die Ordnungshüter stellten abgesehen von den zertrümmerten Müllbehältern Schäden an insgesamt drei Fahrzeugen fest: Zwei parkende Autos wurden demoliert und einem vorbeifahrenden Fahrzeug hatte der Aggressor die Heckscheibe zertrümmert. Konsequenzen und Strafmaß für Sachbeschädigung Der Festgenommene muss sich nun vor Gericht für seine Taten verantworten. Nach dem spanischen Strafgesetzbuch kann Sachbeschädigung mit Geldstrafen oder und sogar mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr geahndet werden. Die genaue Strafe hängt von dem Ausmaß des Schadens ab. Wenn der Kriminelle vorbestraft ist, wird die Strafe in den meisten Fällen stärker ausfallen. Warum der Spanier letztendlich derart die Kontrolle über sein Verhalten verlor und die genauen Hintergründe und Motive sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.