Papst Franziskus ist tot: Diesen Bezug hatte das Kirchenoberhaupt zu Mallorca

Der am Ostermontag in Rom mit 88 Jahren verstorbene Papst Franziskus hatte einen Bezug zu Mallorca. der als Jorge Mario Bergoglio geborene Pontifex besuchte im Jahr 1982 bei einem Aufenthalt in Palma die Jesuiten-Gemeinde. Der Kirchenmann interessierte sich damals für den mallorquinischen Jesuiten und Heiligen Alonso Rodríguez, der 1617 in Palma gestorben war.

Franziskus stand damals einer Jesuiten-Gemeinde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires vor und befand sich von einer Rückreise aus Rom in seine Heimat. Bergoglio legte einen Zwischenstopp auf Mallorca ein und traf sich mit seinen mallorquinischen Ordensbrüdern. Das Jesuiten-Kolleg in Palma betreibt auch die Montesión-Schule. Der Jesuitenpater in Palma, José María Casanovas, sagte im Jahr 2013, nicht mit der Wahl Bergoglios zum Papst gerechnet zu haben. Anfang Dezember des vergangenen Jahres hatte sich das Oberhaupt der Katholischen Kirche in Rom mit Ministerpräsidentin Marga Prohens getroffen. Bei dem Gespräch, das mehr als 30 Minuten dauerte, sprach sie nach eigenen Angaben über regionale und kulturelle Aspekte. Im Mittelpunkt des Gedankenaustauschs standen demnach die Herausforderungen der Balearen sowie die Bedeutung christlich-europäischer Werte. „Wir haben darüber gesprochen, wie unsere Gesellschaft diese Werte zusehends verliert", sagte Prohens, "und darüber waren wir beide besorgt". Kirche zur Basilika geadelt, Tänzer aus Manacor in Rom Im Jahr 2018 hatte Franziskus sich mit der Kirche Sant Miquel in Palma beschäftigt: Er ernannte sie offiziell zur "kleineren Basilika". Die Ernennung wurde damals mit einer Eucharistie unter Anwesenheit von Bischof Sebastià Taltavull gefeiert. Mit dem Titel einer "Basilica minor" werden bedeutende Kirchengebäude ausgezeichnet. Neben der Kathedrale und der Basilica de Sant Francesc in Palma sowie dem Wallfahrtsort Lluc weist die Insel damit bereits vier Kirchen dieser Art auf. Auch im Jahr 2022 spielte Mallorca im Leben des Papstes eine Rolle: Am 19. Oktober durften Moretons-Tänzer aus Manacor in Rom vor Franziskus tanzen. Es ist verbürgt, dass das Kirchenoberhaupt angetan von der Vorführung war.