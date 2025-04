Bei Deutschen beliebt: Diese Mallorca-Gemeinde investiert Millionen in ein schöneres Stadtbild

Das Rathaus von Calvià auf Mallorca hat beschlossen, insgesamt drei Millionen Euro aus dem Haushalt 2025 für verschiedene Verbesserungen an Gehwegen und Straßenbelägen in mehreren Gebieten der Gemeinde bereitzustellen. Das sogenannte "Calvià Millora"-Programm soll die im vergangenen Jahr begonnenen Anstrengungen fortsetzen, bei denen bereits ein ähnlicher Betrag investiert wurde, um die Verkehrsinfrastruktur zu erneuern und zu modernisieren und dabei die Sicherheit und den Komfort der Bürger in den Vordergrund zu stellen.

Die Verbesserungen umfassen laut Angaben der Gemeindeverwaltung die Erneuerung von Gehwegen, die Asphaltierung von Fahrbahnen, die Pflanzung neuer Bäume, den Austausch der öffentlichen Beleuchtung durch LED-Leuchten, die Installation von Stadtmobiliar, die Schaffung von Grünflächen und die Ableitung von Regenwasser.

Abgeschlossene und geplante Maßnahmen

Zu den geplanten und bereits durchgeführten Maßnahmen gehören die vollständige Erneuerung von Gehwegen und Asphalt in Straßen wie der Straße Córdoba in Son Caliu, der Straße Sebel·lí in Peguera und einem Abschnitt des Weges Cabrera in Santa Ponça. Die Gemeinde hat Gehwege erneuert – in einigen Fällen vollständige Abschnitte und in anderen nur Teilstücke – in der Allee Bendinat, in der Allee Puig de Saragossa in der Siedlung Galatzó und in den Straßen Ramon Llull, Bosc und Victoria in Portals Nous.

Außerdem wurde der Belag des Platzes Collidores d'Oliva in Calvià Vila erneuert, ein Ort, an dem Gemeindefeste und Volksfeste stattfinden, zusammen mit der gesamten öffentlichen Beleuchtung in diesem Bereich. Die Gemeindeverwaltung betonte, dass der Platz nun barrierefrei ist, was vor allem den Nutzern des Altenheims zugute kommt, die aufgrund der vorherigen Pflasterung Probleme hatten. Es wurden auch Strom- und Wasseranschlüsse für Veranstaltungen installiert.

In der Straße Tudor in Son Ferrer wurden neue Plattformen für Bushaltestellen mit integrierten Grünflächen installiert und dieser Abschnitt wurde asphaltiert. Auch in Son Ferrer wurden Eingriffe an beschädigten Abschnitten in der Straße Ocell del Paradís vorgenommen.

Erneuerung beschädigter Straßen

Gleichzeitig wurden verschiedene Straßen in der Gemeinde neu asphaltiert, die eine Erneuerung benötigten, weil sie Schlaglöcher aufwiesen oder stark beschädigt waren. Die Arbeiten fanden in den Straßen Sant Josep, Sant Joan, Sant Gabriel und Santa Lavinia in Costa d'en Blanes, den Straßen Sa Costa und Mofarès in Calvià Vila, den Straßen Alcineretes und Vell in Es Capdellà, einem Abschnitt der Allee Santa Ponça, mehreren Abschnitten der Straße Illes Balears im Gewerbegebiet Son Bugadelles und der Straße Ratolí in Peguera statt.

Der Bürgermeister von Calvià, Juan Antonio Amengual, besuchte einige dieser Maßnahmen zusammen mit anderen, die am Paseo del Mar in Palmanova, der Allee de s'Olivera in Magaluf und am Strand von Es Caló d'en Pellicer durchgeführt wurden. Der Bürgermeister unterstrich das Engagement des derzeitigen Regierungsteams für die Verbesserung sowohl der großen Alleen der Gemeinde als auch anderer städtischer Straßen, damit Calvià über sichere und gut erhaltene Infrastrukturen verfügen kann.