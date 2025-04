"Unerträglich": Palma-Bewohner geißeln Zustände im Park über dem Palma-Bahnhof

Am Parc de Ses Estaciones, mitten im Herzen von Palma de Mallorca, sind die Zustände für die Anwohner an der Grenze des Erträglichen, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete. Die Einheimischen, die in unmittelbarer Nähe der stark frequentierten Grünanlage wohnen, seien mit ihrer Geduld am Ende, denn täglich werden sie durch den Lärm, viele unangenehme Vorfälle und Gewalttaten in dem Park belästigt.

Vor allem bei schönem Wetter, an Wochenenden und an Feiertagen nehmen diese Zwischenfälle zu, sodass einige sogar einen Wegzug in andere Stadtgebiete in Erwägung ziehen. "Es gibt Tage, an denen die Situation im Park außer Kontrolle gerät", sagte ein Anwohner gegenüber der spanischen Tageszeitung. An so manchen Abenden würden zudem lateinamerikanische Tanzgruppen mitten in der Grünanlage mit lauter Musik aus Lautsprechern proben, was die Zustände noch weiter verschlimmert.

Die neue Polizeistation am Park könnte bald Abhilfe schaffen

Auch Trink- und Saufgelage würden zu vielen gewalttätigen Auseinandersetzungen im Park führen. Ein weiterer Anwohner, der anonym bleiben möchte, ist zwar müde von den dauernden Konflikten und Lärmpegel im Park, sieht jedoch Licht am Ende des Tunnels.

"Momentan ist es wie ein Albtraum hier. Es kommen sogar einige her, die hier nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen konsumieren. Die gesamte Situation kann sich jedoch bald verbessern, hoffen wir. Schließlich soll hier in wenigen Monaten eine neue Polizeistation am Intermodalbahnhof eröffnet werden."