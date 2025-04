Polizist schießt auf Reifen eines flüchtigen Tatverdächtigen

Polizeieinsatz in Palmas Brennpunktviertel Son Gotleu. | UH

In Palmas Stadtviertel Son Gotleu ist es am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Beamter der Nationalpolizei auf den Reifen eines flüchtigen Fahrzeugs schoss. Der Fahrer soll zuvor seine Partnerin tätlich angegriffen haben und anschließend vom Tatort geflohen sein, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab.