Erst Gewitter, dann Strandwetter: So warm wird es in den nächsten Tagen auf Mallorca

In diesem Jahr ist der Frühling auf Mallorca später gestartet als gewohnt. Erst in der vergangenen Woche hat die Insel noch einmal einen kleinen Wintereinbruch erlebt. Doch seit einigen Tagen hält der Frühling endlich richtig Einzug auf der Insel, bringt viel Sonnenschein und milde Werte mit sich. Dazu soll es in den kommenden Tagen sogar noch ein wenig wärmer werden, meldet der staatliche Wetterdienst. Wann die 24-Grad-Marke geknackt wird und wann erst noch einmal Schauer und Gewitter herunterkommen, weiß MM.

Schon am Ostermontag haben viele Menschen auf Mallorca den Sonnenschein genossen. Entsprechend voll sind viele Strände, Buchten und Promenaden gewesen, an denen auch schon der Liegenservice begonnen hat und stellenweise auch schon Rettungsschwimmer im Einsatz sind. Am wärmsten war es mit 23 Grad am Leuchtturm von Portopí in Palma de Mallorca, 22 Grad am Flughafen, Llucmajor sowie Calvià und 21 Grad in Pollença, Artà und Son Servera. Die Nacht zum Dienstag brachte 4 Grad in Escorca und 6 Grad in Lluc.

Regen, Schauer, Gewitter und Wind

Am Dienstag, 22. April, wird das schöne Frühlingswetter auf Mallorca eine kleine Pause einlegen. Vor allem am Nachmittag werden sind Regenfälle und Schauer angekündigt, die stellenweise auch in Gewitter übergehen können. Dabei soll es laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, vor allem im Norden der Insel nass werden. Hinzu kommt ein flotter Wind aus Südwesten, der vor allem an der Küsten wehen wird. Aktuell sind aber noch keine Wetter- oder Sturmwarnungen herausgegeben worden. Trotz des Regens wird es aber nicht wesentlich kühler, die Tageshöchstwerte schaffen zwischen 18 und 21 Grad.

Bis in den Mittwochmittag können sich die Schauer und Gewitter ziehen. Danach wird es aber wieder schöner, freundlicher und auch milder. Vielerorts wird sich die Sonne durchsetzen und auf Mallorca wird wieder Strandwetter erwartet. Spätestens am Donnerstag sollen es bis 24 Grad in Binissalem und Llucmajor werden, 23 Grad in Campos und Palma de Mallorca und 22 Grad in Sóller. Viele Einheimische und Urlauber gehen auch schon ins Mittelmeer, obwohl das Wasser noch relativ kühl ist. Laut der offiziellen Hafenbehörde sind am Dienstagmorgen, 22. April, vor Andratx 17,8 Grad sowie 18,2 Grad vor Pollença an Wassertemperaturen gemessen worden.

Sonne satt am Wochenende

Laut der aktuellen Aussichten wird das Wetter auf Mallorca auch in Richtung Wochenende stabil bleiben. Weiterhin sind Topwerte zwischen 22 und 24 Grad angekündigt. Dazu scheint weiterhin vielerorts die Sonne und nur wenige Wolken mischen sich dazu. Stellenweise kann der Wind zwar mal frischer wehen, aber Regen ist erst einmal nicht in Aussicht.