Mit geklauter Yacht Orientierung verloren: Diebe geraten auf Mallorca in Seenot

Beamte des Seedienstes der Guardia Civil haben vor der Südküste Mallorcas zwei Männer festgenommen, die zuvor eine Segelyacht aus dem Hafen von Can Pastilla gestohlen haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, baten die Verdächtigen nach dem Diebstahl selbst um Hilfe, nachdem sie auf See scheinbar die Orientierung verloren hatten.

Segelboot aus Clubhafen entwendet

Das Segelboot mit dem Namen „Peregrin Tuk“, eine Jeanneau Sun Odyssey 40 unter mallorquinischer Flagge, wurde am Sonntagabend aus dem Club Marítimo San Antonio in Can Pastilla entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Männer unbefugt Zugang zum Gelände des Yachtclubs und lösten das Boot, das ordnungsgemäß vertäut war.

Der Hafen informierte daraufhin die Guardia Civil, die eine Fahndung einleitete. Die Hafenverwaltung veröffentlichte außerdem ein Foto des gestohlenen Boots mit der Registriernummer in sozialen Netzwerken und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Festnahme auf See – Boot abgeschleppt

Am Montagmorgen entdeckten Einsatzkräfte der Guardia Civil das gestohlene Boot auf dem offenen Meer, nachdem die beiden mutmaßlichen Täter per Funk einen Notruf abgesetzt hatten. Sie wurden an Bord festgenommen. Die „Peregrin Tuk“ wurde von einem Patrouillenboot der Behörden in den nahe gelegenen Nautikclub von sa Ràpita geschleppt.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Diebstahls und zur Identität der beiden Verdächtigen dauern an. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Aktion niemand verletzt.