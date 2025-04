Erschreckend niedrig: So wenig verdient ein Guardia-Civil-Beamter auf Mallorca

Sie setzen sich für die Belange der Bürger, Residenten, Urlauber und Einheimischen auf Mallorca und spanienweit an Flughäfen, Straßen, Häfen und ländlichen Gebieten ein und riskieren dabei oftmals Kopf und Kragen. Trotzdem werden die Beamten der Guardia Civil bei ihren oftmals gefährlichen Einsätzen nicht gerecht entlohnt, wie sie nun lamentieren. Das geht aus einer Meldung des spanischen Online-Mediums "Crónica Balear" hervor, das die Daten des Berufsverbandes der Nationalen Gendarmerie Spaniens (IGC) unter die Lupe genommen hat.

Die Vereinigung prangert dabei insbesondere die prekären Gehälter der Ordnungshüter an. An Feiertagen, wie etwa an den jüngst zurückliegenden Ostertagen, erhalten die Polizisten 11,40 Euro pro geleisteten Dienst, was umgerechnet 1,42 Euro pro Arbeitsstunde beträgt – und somit nicht einmal bei den steigenden Lebensmittelkosten für einen Kaffee bei Starbucks ausreicht.

Die katalanische Landespolizei bekommt hingegen 200 Euro am Tag

Andere Polizeieinheiten, wie etwa die Mossos d'Esquadra, was man auf Deutsch mit "Geschwaderjungs" oder "Mossos" aus Katalonien übersetzen könnte, würden hingegen bis zu 200 Euro an Feiertagen beziehen. Daniel Fernández, Sprecher des Verbandes der Guardia Civil, sagte: "Diese Ungleichheit bei den Löhnen, die immer noch fortbesteht, ist frappierend. Tagtäglich riskieren unsere Beamten bei so manchem Einsatz unter hoher Arbeitsbelastung ihr Leben und werden hierfür nicht fair und angemessen bezahlt. Demnach wird unserem Berufsstand auch eine soziale und gesellschaftliche Anerkennung verweigert."

Der IGC (Independientes de la Guardia Civil) wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, die arbeitsrechtliche Situation der Guardia Civil zu stärken. Der Verband setzt sich für eine gerechte Bezahlung und die Berufswürde der spanischen Schutzmänner ein. Die Guardia Civil, die man auf Deutsch mit "Bürgergarde" übersetzen könnte, hat ihren Sitz in Madrid. Ihre 80.000 Beamte nehmen militärische sowie zivile Funktionen wahr. Somit untersteht die Guardia Civil, deren Markenzeichen eine schicke, olivgrüne Uniform samt Baseball-Cappy ist, in ihrer Befehlsgewalt dem Innenministerium (Ministerio del Interior) als auch dem Verteidigungsministerium (Ministerio de Defensa).

In Spanien hat die Guardia Civil eine lange Geschichte. Diese "Bürgergarde" im Jahr 1844 während der Herrschaft von Königin Isabella II. gegründet, um politische Aufstände und Wegelagerei zu kontrollieren. Sie war Teil der Unterdrückungsapparate in Diktaturen, wurde aber auch Opfer von Terroristen.