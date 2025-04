Alarm am Himmel: Mallorca-Flieger muss unplanmäßig in Stuttgart landen

Eine auf Mallorca gestartete Maschine der maltesischen Fluggesellschaft Lauda Europe hat am frühen Ostermontag am Stuttgarter Flughafen unplanmäßig zwischenlanden müssen. Grund dafür war laut Flughafen-Pressestelle ein medizinischer Notfall an Bord. Der Jet war unterwegs nach Kopenhagen.

Das Flugzeug kehrte – wie auf der Seite „flightradar24" zu erkennen war – auf Höhe der Stadt Heilbronn um und flog den Flughafen Stuttgart an, wo es gegen 8.35 Uhr sicher landete. Auf dem dortigen Rollfeld warteten bereits Rettungskräfte, die die erkrankte Person in ihre Obhut nahmen.

Passagier kam ins Krankenhaus Laut Ryanair, die Muttergesellschaft von Lauda Europe, wurde der Passagier in der Folge für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz vor 10 Uhr konnte die Maschine Stuttgart dann wieder verlassen. Das Unternehmen wurde am 14. Januar 2019 als Beaufort Limited gegründet und Ende Juli 2020 in Lauda Europe Limited umbenannt. Im November 2020 wurde die Laudamotion GmbH geschlossen, das Geschäft wurde aus steuerlichen Gründen an die Lauda Europe Ltd. auf Malta überschrieben.