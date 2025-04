Berühmt für seinen Fisch: Kult-Restaurant Rancho Colorado an der Playa de Palma steht zum Verkauf

Das emblematische Restaurant Rancho Colorado in Palma de Mallorca steht zum Verkauf. Nach dem Tod des Gründers, der das Lokal 62 Jahre lang leitete, will dessen Familie den Betrieb nicht weiterführen und schloss das Restaurant. Das Rancho Colorado im Hinterland der Playa de Palma war ein Anziehungspunkt für Arbeiter in dieser Gegend, für Lkw-Fahrer und viele Reiter.

Über Facebook wurde der Verkauf des Lokals mit einer Fläche von circa 4600 Quadratmetern bekannt gegeben. Diese umfassen neben einem Barbereich und einer Außenterrasse, die Grillpartys und andere Arten von Veranstaltungen ermöglicht, auch Ställe mit viel Platz für Pferde und andere Tiere. Das Lokal wird als "eine ausgezeichnete Investition für diejenigen, die Arbeit und Erholung an einem Ort verbinden wollen", bezeichnet. Ähnliche Nachrichten Lust auf Luxus? Show-Restaurant Lío Mallorca lockt mit Kampfpreisen Mehr ähnliche Nachrichten Der Seeteufel begeisterte viele Das Restaurant liegt an der Straße Camí del Palmer und ist von viel Natur umgeben. Es galt als nettes Lokal mit einer tollen Atmosphäre. Seine Snacks machten es zu einem beliebten Ort. Die meisten Kunden empfahlen, den verlockenden Seeteufel zu probieren und rühmten den Kaffee als "ausgezeichnet". Viele Besucher bemerkten, dass das Personal im Rancho Colorado sehr zuvorkommend war. Auf Google hat das Lokal eine Durchschnittsbewertung von 4,2 erhalten. Während das Rancho Colorado nach einem neuen Besitzer sucht, feierte das Show-Restaurant Lío im Stadtteil El Terreno auf der anderen Seite Palma den Startschuss in die neue Saison: Die neue Event-Reihe "Nostalgia" soll Gäste in die Party-Szene der 70er und 80er Jahre zurückversetzen. Zum Empfang verteilten Show-Girls des noblen Clubs auf Rollschuhen Sekt an die wartenden Gäste, bevor diese bis spät in die Nacht zu Disco-Musik das Tanzbein schwangen.