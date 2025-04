Segler total baff: Riesiger Wal vor der Küste von Mallorca gesichtet. Mit Video!

Ein ungewöhnliches Bild hat sowohl Einheimische als auch Touristen sprachlos gemacht: Ein beeindruckender Finnwal, das zweitgrößte Tier der Erde, wurde am Ostermontag gegen 11 Uhr vormittags in den Gewässern vor Mallorcas Kap Formentor gesichtet, wie Josep Canyelles in einem in seinen Netzwerken geteilten Beitrag kommentierte. Das Video des Wals, der bis zu 24 Meter lang werden kann, hat sich schnell verbreitet.

Die Sichtung fand vor der Küste der Insel statt, wo eine Gruppe von Seglern das majestätische Tier filmte, wie es sich ruhig ein paar Meter vom Boot entfernt bewegte. Das Video, das auf Instagram geteilt wurde, zeigt deutlich die Größe des Finnwals und sein elegantes Schwimmen und löste bei den Nutzern Bewunderung und Erstaunen aus. Der Unterkiefer ist rechts weiß, links aber dunkel Der Rücken von Finnwalen ist dunkelgrau bis schwarzbraun; der Bauch sowie die Unterseite sind weiß gefärbt. Sicher identifiziert werden kann die Art an der asymmetrischen Farbverteilung am vorderen Körperbereich: Der Unterkiefer ist rechts weiß, links aber dunkel. Diese Färbung erstreckt sich auch auf die Barten. Mundinnenraum und Zunge sind umgekehrt gefärbt. Einige Dutzend Kehlfurchen erstrecken sich vom Unterkiefer bis zum Nabel. Finnwale werden meist alleine angetroffen, leben aber auch in Gruppen von etwa sechs Tieren. Auch größere Gruppen wurden regional gesichtet. Der Finnwal schwimmt schneller und taucht tiefer als die meisten anderen Großwale. Er ist bis zu knapp 50 km/h schnell und erreicht regelmäßig Tauchtiefen von weit über 200 Meter.