Im Golfhotel: Deutscher prügelt Gast auf Mallorca bewusstlos

Dass es im Umfeld des Golfsports durchaus mal ruppiger zugehen kann, bewiesen jetzt zwei ausländische Gäste auf Mallorca: Im feinen Restaurant eines renommierten 5-Sterne-Hotels gerieten die beiden Männer nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" derart aneinander, dass Polizei und Sanitäter eingreifen mussten.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Abend des Ostersonntags. Als herbeigerufene Beamte der örtlichen Polizei gegen 19.40 Uhr das exklusive Lokal betraten, sollen sie einen der beteiligten Touristen blutend und bewusstlos am Boden vorgefunden haben.

Laut Zeugenaussagen nahm die handgreifliche Auseinandersetzung auf der Terrasse des Restaurants ihren Ausgang. Die beiden "gut betuchten Gäste", die in Port Adriano bestens bekannt seien, gerieten in einen heftigen Streit, der schnell in Handgreiflichkeiten überging.

Der Schwerverletzte soll mehrere Faustschläge gegen den Kopf erhalten haben. Eine Sanitäterin leistete vor Ort Erste Hilfe, im Anschluss wurde der Mann gegen 20.30 Uhr in die Clínica Rotger in Palma eingeliefert.

Der mutmaßliche Angreifer, ein 39-jähriger deutscher Staatsbürger, wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Er trug bei der Prügelei Zeugenaussagen zufolge aber nur leichte Verletzungen davon.

Über die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Golfspielern ist bislang nichts bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall eingeleitet.