Revolution am Ballermann: Nagelneuer Parkplatz wird aus dem Boden gestampft

Die notorische Parkplatznot an der Playa de Palma südöstlich von Palma de Mallorca dürfte bald abgemildert werden. Denn die Stadtverwaltung plant, neben der Tankstelle an der Les-Meravelles-Straße eine Stellfläche für 238 Pkw zu errichten.

Dafür stehen laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zwei Millionen Euro aus der Ökosteuer zur Verfügung. Die Straße führt direkt zum "Balneario 6", dem Lieblingsort deutscher Exzesstouristen auf der Insel.

80 Prozent der Parkplätze für Tageskunden

Es ist vorgesehen, 80 Prozent der Stellplätze Tageskunden zur Verfügung stellen, 20 Prozent sollen Dauerparkplätze werden. Die Anlage wird auf Anregung des örtichen Hotelverbandes AHPP eingerichtet. Dafür stehen jetzt knapp 9000 Quadratmeter ganz in der Nähe der ausfahrt Es Pillari der autobahn Palma - Llucmajor zur Verfügung.

Vor allem in der Hochsaison ist es mitunter äußerst schwierig, einen Parkplatz für sein Auto am Ballermann zu finden. Am ehesten ist dies dann noch an der Avenida América möglich, die parallel zum Ufer verläuft. Auf dem neuen Parkplatz soll die Stunde 1,30 Euro kosten, pro Monat werden für Mieter 70 Euro fällig.