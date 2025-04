Schwimmer aufgepasst! An dieser Stelle gibt es im Augenblick besonders viele Haie vor Mallorca

Vor dem Kap S'Enrrocat am südöstlichsten Zipfel der Playa de Palma auf Mallorca pflanzen sich besonders Frühling besonders viele Haie fort. Darauf machte das Meeresforschungsinstitut Imedea aufmerksam. Besonders Glatthaie finden sich in der Gegend, wo in der Nähe der Wohngegend Cala Blava das berühmte Luxushotel Cap Rocat liegt.

Deswegen will man die Zahl der Exemplare, die wissenschaftlich beobachtet werden, in den kommenden Monaten von 30 auf 100 erhöhen. Dank der akustischen Telemetrie wird es den Angaben zufolge möglich sein, die Wassertiere im offenen Meer zu identifizieren, zu überwachen und zu verfolgen. Ähnliche Nachrichten Schockmoment vor spanischer Urlaubsinsel: Hammerhai schwimmt schnell auf Kajakfahrer zu. Video! Mehr ähnliche Nachrichten Projekt namens Ratjada Das Projekt namens Ratjada wird die Haie und Rochen in den balearischen Gewässern überwachen, um die Auswirkungen der Meeresschutzgebiete auf die Artenvielfalt zu verstehen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Fortpflanzung der zum Teil gefährdeten Arten zu gewährleisten. Im Laufe des Jahres 2025 plant das Team, zahlreiche Exemplare von Läuferrochen, Aale, Peitschenrochen und Stechrochen zu markieren. Es will die Gebiete ausfindig machen, in denen sie sich fortpflanzen, und deren Schutz als Schutzgebiete fördern.