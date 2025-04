Milde Nächte, warme Tage: So betörend ist das Frühlingserwachen auf Mallorca

Endlich hält der Frühling auf Mallorca spürbar Einzug. Die vergangenen Tage haben oftmals viel Sonnenschein mit sich gebracht und auch an den Temperaturen macht sich der Wandel bemerkbar. So sind am Dienstag, 22. April, laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet folgende Topwerte auf der Insel gemessen worden: Spitzenreiter mit 24 Grad ist Pollença gewesen, dicht gefolgt von 23 Grad in Port de Pollença, Sa Pobla und am Leuchtturm von Capdepera. Artà, Santanyí, Llucmajor und Palma de Mallorca kamen auf jeweils 22 Grad.

Trotz der milden Werte hat es am Dienstagnachmittag vor allem in Nordosten der Insel noch einige kräftige Schauer und Gewitter gegeben. Gepaart mit dem flotten Wind lagen die gefühlten Werte ein wenig unter den gemessenen. Danach folgte eine – für Ende April verhältnismäßig – sehr milde Nacht. Am Morgen sind 16 Grad in Capdepera erfasst worden. Auch in Port de Pollença, Port de Sóller und an der Playa de Palma war es mit 15 Grad ziemlich warm. Ähnliche Nachrichten Windhose über Palma, Hagel in Sóller: Unwetter gehen auf Mallorca nieder 25 Grad und Strandwetter Für den heutigen Mittwoch, 23. April, sind auf Mallorca laut Aemet bis zum Nachmittag noch einmal seltene und kurze Schauer vorhergesagt. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 19 und 23 Grad. Dazu kommt vor allem an den Küstenbereichen ein flotter Wind. Ab Donnerstag wird sich die Wetterlage aber – zumindest kurzzeitig – stabilisieren. Vor allem am Donnerstag und Freitag scheint meistens die Sonne und auf Mallorca wird Strandwetter mit bis zu 25 Grad erwartet. Dazu werden am Himmel nur wenige harmlose Wolken unterwegs sein. Allerdings sind für Samstagabend sowie Sonntag die nächsten Schauer vorhergesagt. Die gute Nachricht ist aber, dass die Werte bei rund 22 Grad mild bleiben. Wer in diesen Tagen für seinen Urlaub auf Mallorca Koffer packen will, sollte für Eventualitäten gewappnet sein. Bei einer Wassertemperatur von rund 18 Grad kommt sowohl die Badehose mit, als auch ein Regenschirm und eine leichte Jacke.