Okupas kapern Haus in gutbürgerlichem Palma-Stadteil

Tagtäglich berichtet die Lokalpresse von neuen Okupa-Fällen auf Mallorca … und wie am jüngsten Beispiel zu sehen ist, machen die Hausbesetzer auch vor guten Stadtteilen in Palma nicht Halt. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, sorgt ein neuer derartiger Fall im erstklassigen Barrio Son Armadams für Aufsehen.

Mitten in dem Stadtteil, in dem vorwiegend ruhige, gut situierte Familien mit Kindern wohnen, befindet sich ein baufälliges, mit Schutt übersätes Haus mit einer kaputten Eingangstür – angesichts der herrschenden Wohnungsnot auf Mallorca ein "gefundenes Fressen" für Okupas … Das Haus befindet sich an einer Ecke, wo sich die Straßen Andrea Doria und Son Cotoneret kreuzen, womit es an den Stadtteil Son Espanyolet grenzt. Wie die Tageszeitung schreibt würde das Gebäude aufgrund seines "ruinenhaften" Zustandes im Stadtbild negativ auffallen.

Im Inneren des Grundstücks türmen sich Müllhalden neben Überresten von Möbeln, Matratzen, Flaschen, Abfällen aller Art sowie einem Sessel. Über den Haupteingang kommt man zu einem weiteren Stockwerk, vor dem ein Vorhängeschloss angebracht ist. Eine Nachbarin schilderte den Journalisten-Kollegen ihr Leid und sagte: "Die Okupas streiten sich nachts, machen Lärm und belästigen uns. Wir sind es leid, immer wieder die Polizei zu rufen." Ein anderer Anwohner sieht die Lage anders, und versichert, dass die Hausbesetzer keine Belästigung darstellen. Doch könne er sich trotzdem an eine Auseinandersetzung zwischen den Squattern erinnern.

Weitere Anwohner beobachteten, dass in der Ruine etwa vier Personen wohnen würden. Zwei Hausbesetzer würden sogar täglich einer Beschäftigung nachgehen und das baufällige Haus für Stunden verlassen. Ein Teil des Daches des Hauses ist eingestürzt und das Innere der Behausung ist in einem besorgniserregenden Zustand. Ein Grundstücksnachbar erklärte, dass die Hausbesetzer sogar Zugang zu Strom hätten und in einer alten Garage duschen würden, wo es jedoch nur schmutziges Wasser geben würde, das sodann auf die Straße sickert...

Tagsüber gehen die Okupas einer Beschäftigung nach

"Diese Entwicklung ist nicht so schön, und wir haben Angst, dass die Situation eskaliert und die Okupas eines Tages in unsere Häuser einbrechen", erklärt ein Anwohner. Der Polizei seien angesichts der Zustände die Hände gebunden. "Die Beamten können in dem Fall nichts tun, es sei denn, dass der Eigentümer die Hausbesetzer anzeigt." Wer der genaue Besitzer der Ruine ist, ist ebenfalls nicht bekannt. Die Anwohner munkeln, dass es binnen kurzer Zeit eine Reihe von Eigentümern gegeben habe. Auch Techniker und Handwerker sollen eines Tages auf dem Anwesen Arbeiten durchgeführt haben.

Das baufällige Haus mitsamt seiner Besetzer ist zu einer Quelle der Unsicherheit und Gefahr für die Nachbarschaft geworden. Ein Anwohner teilte seine Sorgen und Ängste, indem er sagte: "Eines Tages könnte es einen Einsturz oder ein Feuer geben, und wer weiß, wie sich dann die Okupas verhalten."