Radweg zu quadratischem Wachturm auf Mallorca wird gebaut

In der Gemeinde Capdepera auf Mallorca soll auf dem Weg zum Gemeindeteil Canyamel eine neue Straße für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Das Projekt wird 1,8 Millionen Euro kosten und die Arbeiten werden voraussichtlich fünf Monate dauern. Die Straße soll am emblematischen Turm von Canyamel vorbei führen. Sie wird Teil des Netzes sein, das alle Zentren der Gemeinde miteinander verbinden soll, um das touristische Ziel zu verbessern und umzugestalten und sich für eine nachhaltige und sichere Mobilität einzusetzen.

Der geplante Radweg verläuft auf der rechten Seite der Straße nach Canyamel und es ist eine Unterführung unter der Straße geplant, um den Zugang zum Turm zu ermöglichen. Die derzeitige Straße vom Kreisverkehr nach Canyamel ist 8,40 Meter breit und hat einen Gehweg von 1,60 Meter. Das Projekt sieht eine Verringerung der Fahrbahnbreite auf sieben Meter vor, was den Bau einer 2,5 Meter breiten Bürgerachse ermöglichen wird.

Der emblematische Turm von Canyamel hat jüngst seine Tore für die Öffentlichkeit wieder geöffnet und wird in den kommenden Monaten ein umfangreiches Besuchsprogramm bieten und einen ehrgeizigen Kalender mit kulturellen Aktivitäten. Wie die Betreiber in einer Mitteilung mitteilte, können die Besucher dieses historische Bauwerk von Dienstag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr besichtigen sowie sonntagvormittags. Am Montag ist der Turm für die Öffentlichkeit geschlossen.

Jedes Jahr findet in dem Gebäude aus dem 13. Jahrhundert ein Ausstellungsprojekt statt, das im Laufe der Jahre herausragende lokale und internationale Künstler mit Bezug zu Mallorca zusammengebracht hat. Die Musik ist ein weiterer Schwerpunkt der kulturellen Veranstaltungen dieses Denkmals. In diesem Jahr findet das 11. Internationale Klavierfestival des Turms von Canyamel statt – eine Veranstaltung, die sich bereits etabliert hat – und es wird an einer neuen Reihe von Konzerten im kleinen Rahmen gearbeitet.