Ungewöhnliche Sache: Spanisches U-Boot lädt zur Besichtigung in Palma

Wer schon immer mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, mit 70 anderen Menschen in einem 68 Meter langen Metallrohr unter Wasser zu leben – der bekommt Ende April in Palma de Mallorca eine einmalige Gelegenheit. Das U-Boot S-71 „Galerna“ der spanischen Marine macht vom 25. bis 27. April im Marinestützpunkt Porto Pí fest und lädt interessierte Landratten zu einem Blick ins Innenleben ein. Allerdings: Wer rein will, muss klettern können – und ein bisschen Glück haben. Die Zahl der Besucher ist nämlich auf 600 begrenzt.

Tiefseetour mit Treibstoffvorrat für 45 Tage An Bord der „Galerna", einem Veteran der 1980er mit sportlicher Unterwassergeschwindigkeit von 20,5 Knoten, tummeln sich normalerweise 70 Matrosen, Offiziere und Unteroffiziere. Aktuell trainieren sie in mallorquinischen Gewässern das, was U-Boote eben so tun – darunter auch das simulierte Verlegen von Seeminen zur Verteidigung strategischer Punkte. Da das jedoch schlecht auf Instagram aussieht, gibt es zur Versöhnung mit der Öffentlichkeit nun eine „Tour durch die Röhre" inklusive fachkundiger Erläuterung der Bordsysteme. Ein Passierschein fürs Periskop-Volk Wer die „Galerna" betreten möchte, muss sich über das Marinekommando in Palma um einen Besucherausweis bemühen. Die Führung dauert rund 20 Minuten, erfolgt in Kleingruppen und beginnt – wenig seniorenfreundlich – mit dem Aufstieg über eine vertikale Leiter. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist das Abenteuer daher leider nur von außen zu bestaunen. Aber immerhin: Auch ohne Passierschein darf man ans Dock, Fotos schießen und dabei behaupten, „fast" U-Boot gefahren zu sein. Das Kommando über das schwimmende Stahlmonster hat Kapitänleutnant Marcial Gamboa García de Lomas, ein erfahrener Marineoffizier mit beeindruckender Karriere: U-Boot, Fregatte, Patrouillenboot – was schwimmt, hat er kommandiert. Jetzt schippert er mit dem in der Bazán-Werft gebauten U-Boot der „Agosta"-Klasse durch das Mittelmeer – mit nostalgischem Charme, Dieselantrieb und immerhin funktionierendem Periskop. Die Führungen durch das U-Boot dauern nicht lange – aber sie reichen, um zu begreifen, warum man für 45 Tage unter Wasser vor allem eines braucht: starke Nerven und eine Vorliebe für sehr enge Räume. Info und Anmeldung unter Tel.: 971 21 88 00