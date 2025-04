Beliebte Cocktail-Bar an der Playa de Palma auf Mallorca fackelt komplett ab: Betreiber geht von Brandanschlag aus

In der beliebten Chucca-Bar an der Playa de Palma ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie in dem Videomaterial, das der Betreiber des Lokals, TV-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh, MM zur Verfügung stellte, zu sehen ist, zerstörten die Flammen das Lokal im Riu Center in der Carrer del Llaüt, gleich neben der ehemaligen Kultdisko Riu Palace am Ballermann komplett.

Bereits im Spätsommer 2023 war es zu einem ähnlichen Vorfall (MM berichtete online am 1.09.23) gekommen, wobei Abdoulkhanzadeh damals von Brandstiftung ausgegangen war. Der neue Vorfall in der Kultbar erinnert stark daran. Auf einem neuen Video der Kameras vom 22. April 2025 ist deutlich zu sehen, dass ein Mann ein Feuer legte, wonach danach die Bar lichterloh in Flammen aufgeht. Der Betreiber geht davon aus, dass es sich erneut um Brandstifter handelt.

"Das Lokal ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, wobei ein Schaden im Bereich von über 100.000 Euro entstanden ist", so der Barbetreiber, der für seine legendären Cocktails bekannt war. "Die ganzen Türen, Toilettenanlagen und sogar der Dachstuhl ist abgefackelt", so der TV-Promi.

"Ich hatte keine Feinde und keine Schulden"

Wer genau dahintersteckt, weiß der 37-jährige TV-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh nicht. "Ich hatte keine Schulden und habe auf Mallorca keine Feinde. Doch ist in dem Video genau zu sehen, dass es sich um einen Feuerteufel gehandelt haben muss, der den Brand legte."

Der Vorfall habe sich am Dienstag, 22. April, um 5.31 Uhr ereignet. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Denn noch 15 Minuten vor dem Brand waren wir in dem Lokal, um unsere Abrechnungen zu machen." Das Feuer selbst habe Abdoulkhanzadeh zunächst nicht mit eigenen Augen gesehen. "Die Betreiberin einer Bäckere in der Nachbarschaft sah die lodernen Flammen und alarmierte zunächst vorbeifahrende Taxifahrer. Diese riefen die Feuerwehr, die bald am Tatort war und die Flammen löschen konnten."

Erst um 12 Uhr Mittags (Dienstag, 22. April 2025) sei Abdoulkhanzadeh, wie er MM gegenüber aufgeregt am Telefon schilderte, in sein Lokal an der Playa de Palma gegangen, um alles für den neuen Arbeitstag vorzubereiten. In dem Moment habe er die abefackelte Bar und das gewaltige Ausmaß der Katastrophe gesehen.

Beamte der Policia Nacional, denen die Videoaufnahmen vorgelegt wurden, haben Ermittlungen eingeleitet. Die Chucca-Bar bleibt vorerst geschlossen. Abdoulkhanzadeh sagte: "Der Betrieb wird jedoch in drei bis vier Tagen an einer anderen Bar weitergehen, was ich derzeit plane und vorbereite. Zunächst einmal laufen hier die Ermittlungen in Hochdruck, wobei ich den Fall bereits der Versicherung gemeldet habe."