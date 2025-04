Frisch geschlüpft: Neues Mönchsgeier-Kücken auf Mallorca

Familienzuwachs bei den Mönchsgeiern auf Mallorca. Die Stiftung Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània hat nach Darstellung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in der Serra de Tramuntana die Geburt eines Mönchsgeier-Kükens dokumentiert. Dank einer installierten Webcam in unmittelbarer Nähe des Nests habe der Schlüpfvorgang sogar live beobachtet werden könne.

Die Naturschützer hielten sich mit ihrer Freude anlässlich des Ereignisses nicht zurück. "Es symbolisiert den Erfolg und die Bedeutung unserer langjährigen Schutzbemühungen auf Mallorca", heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Seit Jahrzehnten engagiert sich die Organisation für den Erhalt der als potentiell gefährdet eingestuften Vogelart.

Der Bruterfolg unterstreiche das gemeinsame Engagement verschiedener Akteure für die Stabilisierung der Mönchsgeier-Population. Neben Experten und Freiwilligen habe auch die Unterstützung durch die regionalen Umweltbehörden zum Erfolg beigetragen, teilte die Stiftung weiter mit.

Gleichzeitig verwies die Organisation auf die Verletzlichkeit dieser Vogelart: "Die Nester befinden sich in abgelegenen Gebieten der Serra de Tramuntana. Die Tiere reagieren während der Brutzeit äußerst empfindlich auf die Nähe von Menschen." Daher richtet die Organisation einen dringenden Appell an Wanderer, Touristen und Einheimische, die Schutzzonen zwischen Januar und September strikt zu meiden.

Überdies gibt die Stiftung Erste-Hilfe-Tipps für in Not geratene Exemplare: Wer einen verletzten Mönchsgeier entdeckt, sollte umgehend die Behörden oder direkt die Stiftung informieren, damit eine fachgerechte Versorgung gewährleistet werden kann.

Der Mönchsgeier (Aegypius monachus) ist mit dem Bartgeier die größte Geierart Europas. In den vergangenen 200 Jahren ist der Bestand in weiten Teilen seines Verbreitungsgebietes zurückgegangen. Sie erreichen eine Größe von bis zu 1,20 Meter und ein Gewicht von bis zu 11,5 Kilogramm. Experten schätzen den Bestand auf knapp 2.500 Brutpaare in Europa.