Halb Mallorca nicht befahrbar: Diese Straßen werden wegen eines Radrennens gesperrt

Wer schon jetzt Ausflüge und Unternehmungen auf Mallorca für das kommende Wochenende plant, muss sich auf zahlreiche Straßensperrungen einstellen. Wegen des Radrennens "Mallorca 312 OK Mobility" werden am Samstag, 26. April, viele Straßen von morgens bis abends nicht befahrbar sein. Betroffen sind dabei der Westen, Norden und Osten der Insel, aber auch im Landesinneren sowie im Tramunata-Gebirge.

Die Veranstalter des Sportevents haben im Vorfeld entlang der Strecke verschiedene Hinweistafeln aufgestellt, um Anwohner und Ausflügler über die Zeiten der Verkehrseinschränkungen in verschiedenen Gemeinden zu informieren. Der Start erfolgt am 26. April um 6.30 Uhr an der Playa de Muro, dem zentralen Punkt der Veranstaltung, von wo aus die Radfahrer auch wieder ins Ziel zurückkehren. Rund 8500 Sportler aus aller Welt werden zu dem Event erwartet.

Diese Strecken sind betroffen

Am Samstag, 26. April, wird zuerst der Bereich rund um die Playa de Muro von 5 bis 7.30 Uhr gesperrt. Von 6 bis 7.45 Uhr gibt es kein Durchkommen zwischen der Playa de Muro und Pollença. Wer von Sóller nach Valldemossa fahren will, guckt von 8.10 bis 10.55 Uhr in die Röhre. Zwischen 8.45 bis 12.45 Uhr wird dann die Ma-10 zwischen Valldemossa und Andratx gesperrt.

Weiter betroffen sind folgende Verbindungen: Santa Maria-Campanet (9.30 bis 16.15h), Sa Pobla-Santa Margalida (12.30-17.30h), Andratx-Puigpunyent-Esporles (10-14h). Die Sperrungen werden auch Auswirkungen auf die rot-gelben Überlandbusse der tib haben.

Ausflügler und Urlauber sollten die betroffenen Gebiete am kommenden Samstag meiden sowie weiträumig umfahren. In der Vergangenheit hatten die Straßensperrungen wegen des Radrennens auf Mallorca schon zu Staus und Verkehrschaos geführt. Auf der Webseite des Veranstalters gibt es weitere Informationen sowie Karten zu den angekündigten Einschränkungen. Zudem sind mehrere Telefonhotlines eingerichtet: +34 644 139 312 (WhatsApp) sowie der englischsprachige Service unter +34 644 614 859. Auf Deutsch wird die Hotline nicht angeboten.

Protest gegen das Sportevent

Im Vorfeld des Radrennens "Mallorca 312 OK Mobility" hatte es Proteste gegen das Sportevent gegeben. Zwölf Organisationen hatten im März dieses Jahres in einer gemeinsamen Erklärung angeprangert, dass das Radrennen die touristische Überfüllung der Insel im Frühjahr verschärfen würde, und fordern, dass es nicht genehmigt wird, bevor eine Bewertung des öffentlichen Interesses durchgeführt wurde. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in folgendem Artikel.