30 Kilo Koks im Auto: Kolumbianischer Top-Drogenhändler auf Mallorca gefasst

Der Kolumbaner auf dem Weg in die Polizeizelle. | Ultima Hora

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben auf Mallorca einen Mann festgeommen, der in seiner Heimat wgen drogenhandels zu 21 Jahren Haft verurteilt worden war und von dort floh. Der 47-Jährige war in dem südamerikanischen Land im Jahr 2018 mit 30 Kilogramm Kokain in einem Lieferwagen gestoppt und danach abgeführt worden.