Nach Feuer an Playa de Palma: Spendenaufruf zum Wiederaufbau der Chucca-Bar des "Goodbye Deutschland“-Auswanderers

Zwei Tage, nachdem die Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma auf Mallorca komplett abgebrannt war, hat der Lokalbetreiber Sohel Abdoulkhanzadeh einen Spendenaufruf gestartet. In einem Schreiben, das MM vorliegt, erklärt der 37-jährige TV-Auswanderer: "Mein Name ist Sohel, ich bin 37 Jahre alt – und im Jahr 2019 habe ich mir auf Mallorca einen Lebenstraum erfüllt: meine eigene Cocktailbar. Die Chucca-Bar war für mich nicht nur ein Geschäft – sie war mein Herzblut, mein Zuhause, mein ganzer Stolz. Am 22. April 2025, um 5:30 Uhr morgens, ist dieser Traum in Flammen aufgegangen. Ein mutwillig gelegter Brand hat alles zerstört. Außen wie innen – nichts mehr da. In nur wenigen Minuten wurde mir alles genommen, wofür ich jahrelang gekämpft habe. Ich schreibe diesen Text in tiefer Verzweiflung, aber auch mit einem letzten Funken Hoffnung – weil ich an das Gute glaube. Ich möchte die Chucca-Bar nicht aufgeben. Ich möchte sie wieder aufbauen. Für mich. Für mein Team. Für euch – unsere Gäste und Freunde, die diesen Ort mit Leben gefüllt haben.

Zwei Tage nach dem Brand sieht man auf dem Foto deutlich das Ausmaß der Katastrophe. Doch allein schaffe ich es nicht. Die finanziellen Rücklagen reichen bei Weitem nicht für einen so kostspieligen Wiederaufbau. Die Versicherung wird nur einen Bruchteil abdecken, und die Abwicklung kann Monate dauern. In der Zwischenzeit laufen die Fixkosten weiter. Mein Team steht plötzlich ohne Arbeitsplatz da – und ich fühle mich weiterhin verantwortlich für sie. Die Chucca-Bar war mehr als nur eine Bar. Sie war ein Wohnzimmer für viele – ein Ort voller Musik, Lachen, Begegnung und Erinnerungen. Jetzt stehe ich vor dem Nichts. Aber ich will nicht aufgeben. Ich will diesen Ort zurück – und dafür brauche ich Eure Unterstützung.” Wie Abdoulkhanzadeh in einem Telefonat MM gegenüber am Mittwoch erklärte, war bei dem Feuer in seiner Bar im Riu Center in der Carrer del Llaüt ein Sachschaden von über 100.000 Euro entstanden. "Das Lokal ist bis auf die Grundmauern abgebrannt, die ganzen Türen, Toilettenanlagen und sogar der Dachstuhl ist abgefackelt", so der Mallorca-Auswanderer. Ähnliche Nachrichten Beliebte Cocktail-Bar an der Playa de Palma auf Mallorca fackelt komplett ab: Betreiber geht von Brandanschlag aus Bis zum Donnerstagmorgen haben sich binnen kürzester Zeit 77 Personen an der Spendenaktion beteiligt, wobei bislang 4120 Euro zusammenkamen. Das Ziel ist es, 50.000 Euro an Spendengelder zu akkreditieren. Noch ist nichts über die Täter bekannt Wer hinter dem vermeintlichen Brandanschlag steckt, weiß Sohel Abdoulkhanzadeh nicht. "Ich hatte keine Schulden und habe auf Mallorca keine Feinde. Doch muss es sich um einen Brandstifter gehandelt haben." Möglicherweise könne es sich jedoch um Neider handeln, die Abdoulkhanzadeh nicht gönnen, dass seine Bar auf Erfolgskurs war. Darüber hinaus gibt es auf der Insel öffentliche Spekulationen und Gerüchte, dass die kriminelle Tat durch eine Mafia-Gruppe durchgeführt worden war. In einer Instagram-Story sagte Abdoulkhanzadeh: "Ich bin noch etwas geschockt von allem, was passiert ist und muss es noch verarbeiten." Wie in dem Videomaterial, das Abdoulkhanzadeh MM zur Verfügung stellte, ist zu sehen, wie ein vermummter Mann eine Flüssigkeit an der Tür, der Terrasse und den Möbeln verteilt. Weitere Aufnahmen vom Inneren der Bar zeigen, wie das Lokal in Flammen aufgeht. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen aber auf Anfrage der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bislang noch keine Details zu dem Fall geäußert. 2019 war Abdoulkhanzadeh einem TV-Publikum bekannt geworden, als er mit Hilfe des TV-Teams von "Goodbye Deutschland“ seine Bar Chucca auf Mallorca eröffnete.