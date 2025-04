Reichlich blöd: Hamburger-Dieb am Ballermann lässt bei Klau-Aktion eigene Namen und Adresse zurück

Die Guardia Civil hat einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, die Kasse eines Hamburger-Restaurants im Ortsteil Arenal von Llucmajor auf Mallorca ausgeraubt zu haben. Die Ermittler konnten ihn dank Zeugen und eines blutbefleckten Zettels mit seinen persönlichen Daten ausfindig machen, den der Täter in dem Lokal zurückgelassen hatte. Der Mann soll das Restaurant schon vor einem Jahr einmal ausgeraubt haben.

Die Tat liegt nach Angaben der Justiz bereits einige Tage zurück. In den frühen Morgenstunden näherte sich jemand dem bekannten Geschäft in der Straße Trencadors in Meernähe, schlug ein Fenster ein, drang in das Lokal ein und entwendete die Registrierkasse, in der sich etwa 100 Euro befanden. Die Überwachungskameras eines nahe gelegenen Hotels zeichneten einen Mann mit einem Baseballschläger in der Hand vor dem Restaurant auf.

Aufmerksame Zeugen

Touristen, die von der Szene überrascht wurden, erwischten den Täter mit der Kasse in der Hand, als er in der Nähe der Plaza Reina María Cristina davonlief. Der Verdächtige warf die Registrierkasse weg und rannte davon. Bei der Durchsuchung des Hamburgerladens fanden die Beamten einen Kaufvertrag, auf dem Blut und die Daten eines Mannes zu sehen waren. Der Besitzer erkannte das Profil als den Dieb, der ihn schon vor einem Jahr ausgeraubt hatte.

Eine Streife, die im Besitz der Personalien des Mannes war, begab sich Stunden später zu seiner Wohnung und nahm ihn wegen des Verdachts auf gewaltsamen Raub fest. Nach Zahlung einer Kaution von 1500 Euro wurde er wieder freigelassen. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern noch an, und es bleibt abzuwarten, welche weiteren rechtlichen Folgen diese Tat für den Verdächtigen haben könnte.