Mülltrennung ab sofort wie in Deutschland: Deutschen-Hochburg auf Mallorca beschließt neues Abfallsystem

Die bei Deutschen beliebte Gemeinde Andratx auf Mallorca führt ein neues Müll-Sammelsystem ein: Ab sofort sollen die Hinterlassenschaften direkt vor jedem Haus abgeholt werden, so wie man es in Deutschland gewohnt ist. In Spanien ist es üblich, den Hausmüll in Sammelcontainern auf der Straße zu entsorgen. Außerdem werden ab sofort auch Müllarten wie Baumschnitt, Textilabfälle und Sperrmüll gesammelt.