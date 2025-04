Zwangsschließung: Brand in der Küche eines beliebten Top-Restaurants in Palma

In der Altstadt von Palma de Mallorca ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem bekannten Restaurant gekommen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, brach das Feuer gegen 17 Uhr im bekannten "Tast Club" aus. Dieser befindet sich in der engen Gasse Carrer de Sant Jaume, was die Zufahrt von Rettungseinheiten erschwerte.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden brach der Brand in der Küche des Restaurants aus. Demnach waren drei Mitarbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, auf starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Sie sollen das Restaurant daraufhin umgehend verlassen und um Hilfe gerufen haben. Das Lokal war zu diesem Zeitpunkt noch nicht für Gäste geöffnet. Ein Mitarbeiter erlitt nach Angaben der Einsatzleitung eine leichte Rauchvergiftung und einen Angstanfall, musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die alarmierten Einsatzkräfte, darunter mehrere Streifenwagen der Polizei sowie ein Löschzug der Feuerwehr, sperrten den Bereich weiträumig ab. Gleichzeitig bat die Polizei die Anwohner, ihre Balkone nicht zu betreten, um sich nicht dem Rauch auszusetzen. Die Nationalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Einschätzungen könnte ein Kurzschluss im Stromnetz für das Feuer verantwortlich sein, da die Gasleitung bei einer Überprüfung keine Auffälligkeiten zeigte. Der Restaurantbesitzer, der nach der Benachrichtigung schnell vor Ort eintraf, sagte gegenüber den Medien aus, dass das Lokal bis zur vollständigen Reparatur der Brandschäden geschlossen bleiben werde.