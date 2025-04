Stromschlag-Alarm in Palma: Kabel fallen an vielen Stellen fast herab!

Die Anwohner des Viertels La Vileta in Palma de Mallorca mobilisieren sich, denn es besteht eine Gefahr über ihren Köpfen, die Konsequenzen haben kann, wenn nicht gehandelt wird. Die Kabelführung, allem Anschein nach für Telefon, hat sich gelöst und befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand, umso mehr wegen der Anwesenheit und des Durchgangs von Kindern und älteren Menschen in der Gegend, die von einem möglichen Absturz betroffen sein könnten.

Besonders auffällig ist diese Situation in der Straße Caterina Tarongí, wo die Anwohner seit Langem mit diesem Problem leben, das bisher nur eine hängende Gefahr darstellt, für die sie ein Eingreifen der Stadtverwaltung von Palma oder der für die Wartung dieser Anlage Verantwortlichen fordern, bevor es zu spät sein könnte.

Besonders Kinder sollten vorsichtig sein

Die Anwohner erinnern daran, dass die geringe Höhe, in der sich ein Teil dieser Kabel befindet, dazu führen kann, dass sich ein junger Mensch daran hängen kann. Sie sind jedoch auch besorgt und verärgert darüber, denn sie sehen, dass die Zeit vergeht und nichts gegen einen Umstand unternommen wird, der sich auch in anderen Vierteln von Palma wiederholt, wie zum Beispiel in Son Forteza, wo eine Nachbarin erzählt: "Die Kabel hängen so tief, dass man fast mit dem Kopf dagegenläuft. Besonders für Kinder ist das sehr gefährlich."

Die betroffenen Bürger fordern ein schnelles Handeln der zuständigen Stellen, um die Sicherheit in den Straßen wiederherzustellen. "Wir haben bereits mehrfach Beschwerden bei der Stadtverwaltung eingereicht, aber bisher ist nichts passiert", beklagt ein Anwohner der Straße Caterina Tarongí. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmes passiert, wenn das Problem nicht behoben wird."

Rathaus will schnellstmöglich reparieren

Vertreter der Stadtverwaltung erklärten auf Anfrage, dass sie sich des Problems bewusst seien und an einer Lösung arbeiten würden. "Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Unternehmen, um die Reparatur der schadhaften Kabel so schnell wie möglich durchzuführen", so ein Sprecher. Konkrete Termine für die Instandsetzungsarbeiten wurden jedoch noch nicht genannt.

Experten warnen vor den Risiken, die von herabhängenden Kabeln ausgehen. "Wenn die Isolation beschädigt ist, kann es zu Stromschlägen kommen", erklärt ein Techniker. "Außerdem besteht die Gefahr, dass sich jemand darin verfängt und stürzt." Er appelliert an die Bürger, solche Gefahrenstellen umgehend den Behörden zu melden und und im Zweifelsfall lieber einen großen Bogen um herabhängende Kabel zu machen.