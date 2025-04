Zu wenige Parkplätze an Palmas Hafepromenade: Immer mehr Gäste stornieren Restaurant-Reservierungen

Viele Restaurantgäste von Lokalen an der Hafenpromenade von Palma de Mallorca, dem Paseo Marítimo, stornieren ihre Reservierungen, weil sie keinen Parkplatz finden. Dies führt zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen der Restaurants, wie der Präsident des Dachverbands der Gastronomen auf den Balearen, Juanmi Ferrer, bestätigte. Die Unternehmen, so Ferrer, würden die für die Erfüllung der Reservierungen erforderlichen Waren einkaufen und das erforderliche Personal bereitstellen. Ein Großteil der Waren muss wegen der geringener Gästeanzahl jedoch weggeworfen werden und es gibt ein Überaufkommen an Arbeitskräften.

Außerdem glaubt Verbandspräsident Ferrer, dass die Parkplatzsituation am Paseo Marítimo potentielle Kunden von vorneherein davon abhalten wird, die Restaurants in dieser emblematischen Zone von Palma zu besuchen. Angesichts dieser Perspektive sagt Ferrer, dass "die Situation unhaltbar ist. Wir Unternehmer haben wichtige Investitionen getätigt und erleiden nun schwere wirtschaftliche Verluste." Deswegen sei es dringend notwendig, eine Lösung für dieses Problem zu finden. In diesem Zusammenhang warnt der Vertreter der Gastronomen, dass der Paseo Marítimo in Palma nicht mehr an den Glanz und den Erfolg vergangener Zeiten anknüpfen kann, "trotz der Bemühungen der Geschäftsleute". Aus diesem Grund fordert er, dass der Stadtrat von Palma und die Hafenbehörde geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Parksituation in diesem Gebiet zu verbessern. Ferrer warnt, dass sonst "Palmas Paseo Marítimo zum Tode verurteilt ist, da er ohne die Restaurants kein Leben haben wird". Großbaustelle am Meer In der zurückliegenden Woche hat die Hafenbehörde der Balearen die ersten Teilbereiche der neu gestalteten Hafenpromenade für die Öffentlichkeit freigegeben. Konkret geht es um die Fuß- und Radwege auf der dem Meer zugewandten Seite sowie die neuen Fahrspuren, die bereits seit einigen Tagen von Autos genutzt worden waren. Die Maßnahme folgt auf den bislang markantesten Eingriff, der Expressabriss der Brücke beim Hotel Mediterráneo Ende Februar. Die Umgestaltung des Paseo Marítimo gilt als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Palmas der vergangenen Jahre. Der einst breite Verkehrsweg wird zu einer großzügigen Flaniermeile umgebaut – mit breiten Gehwegen, Radspuren, neuen Plätzen und deutlich mehr Grün. Die endgültige Einweihung der neuen Zone ist für Oktober vorgesehen. Seit 2019 wird hier gebaut.