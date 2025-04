40-jähriger britischer Radfahrer stirbt nach Sturz bei Mallorca-Rennen

Ein 40-jähriger britischer Radfahrer ist am Samstagmorgen an den Folgen eines Unfalls beim Radrennen Mallorca 312 Ok Mobility gestorben. Der Sportler war dabei, die Strecke des Tramuntana-Passes Coll d'en Claret zwischen Valldemossa und Esporles entlangzufahren, als er von seinem Fahrrad stürzte. Die Guardia Civil und Krankenwagen waren sofort vor Ort und kümmerten sich um den Radfahrer, der ins Krankenhaus gebracht wurde.

Das Opfer kam leblos im medizinischen Zentrum an. Die Ärzte stellten die Wiederbelebungsmaßnahmen ein, als feststand, dass man den Briten nicht mehr retten konnte. Die Organisatoren des Sport-Events haben seiner Familie und seinen Angehörigen ihr Beileid ausgesprochen und sich bereit erklärt, die notwendige Unterstützung zu leisten. Des Weiteren haben die Veranstalter des Rennens Mallorca 312 Ok Mobility in einer Pressemitteilung angekündigt, dass sie als Zeichen des Respekts das für diesen Samstag vorgesehene Programm ändern und bei der Siegerehrung eine den Umständen angepasste Gedenkfeier abhalten werden. Rund 8500 Teilnehmer gingen bei dem Radrennen Mallorca 312 an den Start. Ausgehend von der Playa de Muro fuhren diese über die dem Rennen namensgebende Distanz von rund 312 Kilometern durch das Tramuntana-Gebirge und das Inselinnere, bis die Fahrer über Artà an den Muro-Strand zurückkehrten.