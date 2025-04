Starkregen angekündigt: Wetterwarnstufe Gelb für weite Teile Mallorcas

Für diesen Sonntag, 27. April, ist auf Mallorca eine Wetterwarnung herausgegeben worden. Angekündigt sind Niederschläge mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter stündlich. Die Warnstufe Gelb wegen Starkregens gilt nahezu für die gesamte Insel, die einzige Ausnahme ist das Tramunata-Gebirge. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, werden die Regenfälle zwischen 12 und 20 Uhr erwartet. Besonders betroffen sein werden die Inselmitte und die südliche Hälfte Mallorcas, teilte der Wetterdienst bei X mit. Stellenweise kann es auch Gewitter geben. Dazu soll ein frischer Nordwind wehen.

Wer einen Strandtag, eine Wanderung oder einen Ausflug geplant hatte, sollte umdisponieren. Dabei wird es aber nicht sonderlich abkühlen, die Höchstwerte des Sonntags liegen um 21 Grad in Palma de Mallorca und Campos sowie bis 22 Grad in Llucmajor. Auch der Beginn der neuen Woche kann am Montag stellenweise noch etwas nass und wolkig ausfallen. Dazu weht ein flotter Wind aus Nordost.

Ab Dienstag, so lauten die aktuellen Vorhersagen, wird sich das Wetter auf Mallorca stabilisieren. Zwar werden noch ein paar Wolken am Himmel sein, meistens scheint aber die Sonne und auch die Temperaturen ziehen langsam an. Bis Mittwoch sind Topwerte um 24 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Alcúdia und 21 in Capdepera angekündigt. Auch am Donnerstag, 1. Mai, der wie in Deutschland auch in Spanien ein Feiertag ist, wird sich das Wetter ähnlich verhalten.

Frühsommer mit 27 Grad

Doch bald soll sich auf der Insel schon die erste frühsommerliche Episode einstellen. Denn im Laufe der Woche soll es laut des staatlichen Wetterdienstes noch wärmer werden, bis die Temperaturen dann am Freitag, 2. Mai, teilweise sogar 27 Grad in Palma de Mallorca sowie Sóller erreichen. Weiterhin sind bis 26 Grad in Llucmajor und Inca sowie 24 Grad in Andratx angekündigt. Dazu wird oft die Sonne scheinen, es soll trocken und nur locker bewölkt bleiben.