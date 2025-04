Rieseneinsatz an Ausgehmeile: Restaurant an Palmas Hafenpromenade brennt lichterloh

In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca ist es am Samstagabend zu einem Großbrand gekommen. Dabei brannte ein Restaurant an der Hafenpromenade Paseo Marítimo lichterloh und wurde nahezu komplett zerstört. Ein 73-jähriger Mann erlitt eine Rauchvergiftung, zwei Katzen kamen ums Leben. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora gingen die Notrufe um 21.30 Uhr ein. Mehrere Anrufer meldeten den Brand in dem mexikanischen Restaurant an der Hafenpromenade. Die Feuerwehr von Palma de Mallorca, Rettungswagen und auch die Hafenpolizei rückten mit einem Großaufgebot an.

Die Flammen brannten lichterloh und drohten auch, auch die umliegenden Wohngebäude überzugreifen. Deshalb mussten diese von den Feuerwehrleuten evakuiert werden. Laut Augenzeugen soll es vor dem Brand eine Explosion gegeben haben, schreibt das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear".

Wiederbelebungsversuche bei zwei Katzen

Bei dem Brand am Paseo Marítimo, der Hafenpromenade von Palma de Mallorca, erlitt ein 73-jähriger Mann eine Rauchvergiftung. Zwei Katzen starben bei dem Unfall, die Rettungskräfte hatten noch versucht, die Tiere vergeblich wiederzubeleben. Rund eine Stunde später waren die Flammen unter Kontrolle. Der Verkehr an der Promenade musste derweile umgeleitet werden.

Dass es nicht mehr Verletzte zu beklagen gibt, liegt wohl auch an der Uhrzeit des Unglücks. Denn der Paseo Marítimo in Palma de Mallorca, der als Ausgeh- und Vergnügungsmeile bekannt ist, füllt sich in der Regel nicht vor Mitternacht mit Feierwütigen. Am Abend sind eher die umliegenden Bars und Restaurants gut besucht.