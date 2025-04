Karibik-Flair auf Mallorca: Türkises Wasser fließt mitten durch Palma

Dieser Spot gehört in Palma de Mallorca wohl ohnehin zu den am meisten fotografierten Stellen: Der Sturzbach Sa Riera unweit der Flanier- und Einkaufsmeile Jaume III. Doch haben Urlauber und Einheimische am vergangenen Freitag nicht schlecht gestaunt, als sich das Wasser in dem Flußbett türkis färbte. Zahlreiche Passanten zückten ihre Handys und machten viele Fotos von dem karibisch anmutenden Phänomen.

Es ist nicht das erste Mal, dass türkises Wasser durch den Sturzbach in Palma de Mallorca fließt. Das passiert immer mal wieder, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen. Zuerst ist die Sa Riera in den vergangenen Tagen trockengelegt und gereinigt worden. Dann leitete die Aufbereitungsanlage Son Tugores besonders salzhaltiges Restwasser über den Fluss ins Meer. Die hellblau-trübe Farbe entsteht jedoch nicht nur wegen des hohen Salzgehalts, sondern wenn sich Algenrückstände im Bachbett befinden, oder sehr hohe Temperaturen herrschen, wie es in den vergangenen Tagen der Fall war. Das abgeleitete Wasser enthält keine chemischen Substanzen und ist weder für die Umwelt noch das Meer schädlich. Der Sa-Riera-Sturzbach zieht sich durch Palma de Mallorca und ist aufwendig bepflanzt. Vor allem für Urlauber ist er einer der beliebtesten Foto-Spots der Inselhauptstadt. Bei Starkregen kann er aber auch schon einmal zu einem reißenden Strom anschwellen.