Tödlicher Unfall am Flughafen von Mallorca: Motorradfahrer stirbt, Autofahrerin flüchtet

Der 56-jährige Motorradfahrer ist in der Nähe des Flughafens auf Mallorca ums Leben gekommen. | UH

Am frühen Sonntagmorgen hat sich auf Mallorca ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein spanischer Motorradfahrer ist dabei noch an der Unfallstelle ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich unweit des Flughafens im Gewerbegebiet Son Oms in Palma de Mallorca. Die beteiligte Autofahrerin ist festgenommen worden.