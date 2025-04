Hose heruntergelassen, Oralsex angeboten: Betrunkener Mallorca-Urlauber in Santa Ponça festgenommen

Gerade erst ist die Hauptsaison auf Mallorca losgegangen, schon sind die Exzess-Touristen da. Ein britischer Tourist ist in der vergangenen Woche in der Urlauberhochburg Santa Ponça im Südwesten der Insel festgenommen worden. Der 42-Jährige soll sich auf offener Straße vor zwei Minderjährigen entblößt und ihnen seine Genitalien gezeigt haben. Das ist aber noch nicht alles.

Der betrunkene Brite war am vergangenen Dienstag mitten im touristischen Zentrum von Santa Ponça, auf der Avenida Rey Jaime I, unterwegs. Dort sprach er am Abend zwei Minderjährige an einer Bushaltestelle an. Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora soll er dabei sehr explizit gewesen sein.

Oralsex gefordert

Demnach habe der Urlauber "Ihr seid Huren, wie viel verlangt ihr?", gefragt haben. Danach hat der Mann seine Hose heruntergelassen und den Minderjährigen seinen Penis demonstriert. In dem Bericht heißt es, der Brite habe diese "in der Absicht" getan, "die Mädchen dazu zu bringen, gegen Geld Fellatio mit ihm zu treiben".

Kurz danach wurden Beamte der Guardia Civil über den Vorfall informiert. Sie konnten den 42-jährigen britischen Touristen ausfindig machen und nahmen ihn fest. Der Mann muss sich nun wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.